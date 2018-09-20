9月20日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1140.00，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.64。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1100.80，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.30。9月20日韩国综合股价指数（KOSPI）以2323.45点收盘，上涨14.99点，涨幅0.65%。科斯达克指数（KOSDAQ）以821.13点收盘，下跌5.78点，跌幅0.70%。