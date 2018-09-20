文在寅总统抵达首尔机场 随后前往新闻中心

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅结束为期三天的北韩访问日程，抵达首尔机场。文在寅总统夫妇和随行人员乘坐空军2号专机于20日下午5时40分许抵达位于城南的首尔机场。此前，空军2号专机当天下午3时30分从北韩三池渊机场飞回韩国。其他访问北韩代表团成员乘坐高丽航空飞机于下午3时25分飞向平壤国际机场，他们在平壤换乘空军1号专机返韩。文在寅总统抵达首尔机场后，立即乘车前往位于首尔东大门广场的主新闻中心，向全体国民作报告。