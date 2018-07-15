文在寅联大发表演说：国际社会应回应北韩作出的新选择

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统在访问美国的最后一天27日，在联合国大会发表演说时表示，现在应是国际社会回应北韩作出的新选择和努力的时候。文在寅总统发表演说时，首先介绍了北韩的无核化意志。他说，北韩国务委员长金正恩希望尽快实现无核化和推动国家经济发展。文在寅总统说，他在上届联合国大会上就曾说过“希望北韩自行选择和平”，现在北韩摆脱了长久以来的孤立，站在了世界的面前。北韩已经正式结束核开发路线，正集中所有力量发展经济，现在国际社会应向北韩确认其做出的无核化决定是正确的选择。文在寅总统强调，韩半岛无核化和维护半岛和平是建立东北亚和平与合作秩序的一个过程。形成“东亚铁路共同体”既是能源和经济共同体，也是进一步发展成为多方和平与安全机制的出发点。文在寅总统说，27年前南北韩同时加入联合国，当时曾承诺终有一天会通过和解与合作结为一体，现在南北韩正在落实该项承诺，他呼吁国际社会对韩半岛和平给予支持。他还说，南北韩停战状态持续了65年，为建立和平机制，必须结束停战状态，第一步需要做的就是发布《终战宣言》，除南北韩和美国外，文在寅总统还呼吁全体国际社会给予关注和支持。文在寅总统在联大发表演说后，结束为期5天的访美日程，返回韩国。