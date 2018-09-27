9月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1132.47，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.88。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1093.53，1元人民币兑韩币的汇率是1比169.97。9月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2355.43点收盘，上涨16.26点，涨幅0.70%。科斯达克指数（KOSDAQ）以833.01点收盘，上涨5.17点，涨幅0.62%。