蓬佩奥：美北无核化谈判取得重大进展

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韩国国际广播电台报道：美国评价认为，美国国务卿蓬佩奥与北韩国务委员长金正恩的会谈取得重大进展。在此情况下，有观点认为，美国或将加速推进派核查团赴丰溪里核试验场核查。蓬佩奥在结束与金正恩委员长的会谈后，在首尔召开了记者恳谈会。蓬佩奥在记者恳谈会上强调，美北无核化谈判取得重大进展。这可能是因为，金正恩委员长亲自向蓬佩奥表示，同意核查团到丰溪里核试验场进行核查。美国一直把北韩提交核申报清单视作无核化谈判的核心内容。虽然这只是对已拆除的核设施进行验证，未满足美国的要求，但验证工作本身具有深刻意义。蓬佩奥在谈到派核查团赴北韩丰溪里核试验场考察一事时表示，金正恩委员长已表态为此做好准备，因此将尽快推进相关工作。将与北韩外务省副相崔善姬讨论核查相关事宜的美国对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根表示，已向崔善姬发送邀请函，表示希望尽快举行会晤。比根明确表态，将加快推进工作会谈。有观点认为，美北工作会谈地点也有可能不是美国所提出的奥地利维也纳，而是板门店。虽然美北正加速推进无核化，但蓬佩奥和美国高层官员依然未公开北韩是否承诺废除其核心核设施--宁边核设施、以及美国将采取的相应措施等问题。除了同意核查团到丰溪里核试验场进行核查之外，北韩是否向蓬佩奥承诺采取另外的无核化措施尚不明确。