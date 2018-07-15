文在寅13日至21日出访欧洲

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：青瓦台9日表示，文在寅总统将于13日至21日出访法国、意大利、教皇厅、比利时和丹麦。文在寅总统13日至18日相继访问法国和意大利，就进一步发展韩法、韩意友谊合作关系进行讨论。文在寅总统将同联合国安理会常任理事国法国重点讨论加强两国外交和安全领域合作事宜，同意大利重点讨论加强尖端科学、新产业领域合作方案。17日至18日，文在寅总统还将对教皇厅进行正式访问，呼吁教皇厅为韩半岛和平与稳定提供支持，并就双方在韩半岛问题上的合作进行讨论。18日至19日，文在寅总统还将出席在比利时布鲁塞尔举行的亚欧首脑会议（ASEM），并同欧洲理事会常任主席图斯克(Donald Tusk)举行韩欧首脑会谈。青瓦台发言人金宜谦介绍称，文在寅总统将在亚欧首脑会议上介绍韩国的包容性增长模式对国际社会可持续发展作出的贡献。随后，文在寅总统将前往丹麦，出席全球绿色增长目标伙伴关系（P4G）峰会。文在寅总统将在会议上强调各国在绿色增长领域加强合作的重要性，并介绍韩方为实现该目标所发挥的作用以及制定的政策。另外，文在寅总统还将同丹麦政府就携手应对气候变化和加强生物科学技术等各领域合作方案进行深层次的讨论。