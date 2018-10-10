10月10日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1153.84，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.03。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1114.16，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.65。10月10日韩国综合股价指数（KOSPI）以2228.61点收盘，下跌25.22点，跌幅1.12%。科斯达克指数（KOSDAQ）以747.50点收盘，下跌19.65点，跌幅2.56%。