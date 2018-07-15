第99届韩国全国体育大会在全北益山开幕

韩国国际广播电台报道：第99届韩国全国体育大会12日在全罗北道益山举行开幕式。截至18日，来自全国各地的运动员将在为期一周的时间里展开较量，争取最好的成绩。今年全国体育大会的标语是“展翅飞翔千年全北，结为一体大韩民国”，代表全国17个市道的24000名运动员和官员参加本次大会。运动员们将在全北14个市郡的73个比赛场馆进行的46项比赛中争夺奖牌。在举行全国体育大会期间，还将举行大韩民国艺术文化庆典和全罗道艺术节等300多项大大小小的文化活动。