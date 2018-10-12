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经济

10月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Write: 2018-10-12 15:50:54

10月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.69，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.13。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1111.11，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.75。

10月12日韩国综合股价指数（KOSPI）以2162.37点收盘，上涨32.70点，涨幅1.54%。科斯达克指数（KOSDAQ）以730.68点收盘，上涨23.30点，涨幅3.29%。
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