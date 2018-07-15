文在寅总统从13日至21日出访欧洲五国

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统从13日至21日对法国和梵蒂冈等欧洲5国进行访问。文在寅总统13日上午搭乘空军一号，离开首尔机场前往此次欧洲之行的首站法国巴黎。文在寅总统在抵达巴黎后，首先出席旅法同胞恳谈会，并发表演讲。此后于14日，文在寅总统出席韩法友谊演唱会。此次演唱会以“韩国音乐的共鸣”为主题，韩国偶像男团防弹少年团也将登台献唱。15日，文在寅总统与法国总统马克龙举行首脑会谈，并召开联合记者会。当天晚上，文在寅总统还出席由马克龙总统夫妇所举办的国宾晚宴。韩国时间17日凌晨，文在寅总统抵达意大利罗马，同意大利总统马塔雷拉进行面谈。随后，文在寅总统还将同意大利总理孔特举行首脑会谈。18日凌晨，文在寅总统携夫人金正淑女士出席在圣伯多禄大教堂举行的韩半岛和平弥撒。此次弥撒由罗马教廷国务卿、枢机主教伯多禄·帕罗林(Pietro Parolin)主持，文在寅总统计划在弥撒结束后，以韩国政府为实现韩半岛永久和平所作的努力为主题发表演讲。18日晚上，文在寅总统拜访教皇弗朗西斯。文在寅总统计划向教皇转达北韩国务委员长金正恩邀请教皇访北的意向。随后，文在寅总统前往比利时布鲁塞尔，出席亚欧首脑会议（ASEM）。文在寅总统在会议中将介绍南北韩首脑会谈和美北首脑会谈对韩半岛所产生的积极影响、以及韩国政府为实现韩半岛无核化和永久和平所作的努力。亚欧首脑会议每两年举行一次，这是文在寅总统第一次出席亚欧首脑会议。随后，文在寅总统还与欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)和欧盟委员会主席容克举行韩欧首脑会谈。随后，文在寅总统前往丹麦哥本哈根，20日出席全球绿色增长目标伙伴关系（P4G）峰会。此后，文在寅总统与丹麦女王玛格丽特二世进行面谈，并与丹麦首相拉斯姆森举行首脑会谈后踏上归程。