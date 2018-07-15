南北韩第五次高级别会谈达成7项协议

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韩国国际广播电台报道：南北韩15日在板门店韩方一侧和平之家举行第五次高级别会谈。这是南北韩在平壤首脑会谈后首次举行高级别会谈，双方在会谈后发表了包括7项内容的联合新闻公报。第一，南北韩决定尽快举行南北韩将军级军事会谈，商讨遵照《军事领域履行协议书》，停止包括非武装地带在内对峙地区的军事敌对关系，并就南北韩军事共同委员会的组成和运营问题进行讨论。第二，南北韩为连接东西海线铁路和公路及实现其现代化，将于10月下旬起对京义线铁路进行现场共同调查，从11月初起对东海线铁路进行现场共同调查。第三，10月22日在开城工业园区内南北韩共同联络事务所举行南北韩山林协作小组会议，商讨防治松材线虫、苗圃现代化和保护自然生态等问题。第四，10月下旬在开城工业园区内南北韩共同联络事务所举行保健医疗小组会谈，商讨防止传染病传入和扩散等问题。第五，10月举行南北韩体育会谈，商讨南北韩共同参与包括2020年夏季奥运会在内的国际体育赛事及共同申办2032年夏季奥运会等事宜。第六，11月举行南北韩红十字会谈，商讨着手修缮金刚山离散家属会面所有关问题。第七，双方将尽快就平壤艺术团10月首尔演出事宜达成协议。南北韩高级别会谈韩方代表团团长为统一部长官赵明均，团员包括统一部次官千海成、国土交通部第二次官金正烈、文化体育观光部第二次官卢泰刚。北韩代表团由祖国和平统一委员会委员长李善权担任团长，团员包括北韩铁道省副相金润革、国土环境保护省副相朴浩英、体育省副相元吉宇。