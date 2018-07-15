南北韩交流合作意志坚定

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韩国国际广播电台报道：南北韩15日在板门店韩方一侧和平之家举行第五次高级别会谈。在此次会谈中，最引人关注的是在对北韩制裁局面下，双方的交流与合作意志依然非常强烈。南北韩商定将于10月下旬起对京义线铁路进行现场共同调查，从11月初起对东海线铁路进行现场共同调查。为此，韩方调查人员搭乘的车辆将从都罗山站出发前往新义州，然后再前往东海地区，与北韩方面对京义线和东海线北韩区段约展开为期一个月的联合调查。南北韩重新推进两个月前因遭联合国军司令部阻拦最终告吹的铁路联合调查项目，展现出双方连接铁路的强烈意志。为了避免引发对北韩制裁相关争议，韩国政府计划在结束联合调查后，将剩余的火车燃料柴油带回韩国。此外，虽然联合新闻公报未提到相关内容，但南北韩还决定为营造西海经济共同特区和东海观光共同特区展开研究调查。营造西海经济共同特区和东海观光共同特区是南北韩经济合作的核心内容，在放宽对北韩制裁后才能推进，南北韩决定先行展开研究调查，可能意在为该项目提前做准备。另外，为全面修缮离散家属会面所，需要装备、物资和燃料，这也需要获得联合国的批准。南北韩合作项目能否成功取决于陷入僵局的美北无核化谈判能否找到突破口，北韩无核化能否取得进展将是关键所在。