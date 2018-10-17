10月17日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1146.62，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.05。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1107.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.77。10月17日韩国综合股价指数（KOSPI）以2167.51点收盘，上涨22.39点，涨幅1.04%。科斯达克指数（KOSDAQ）以739.14点收盘，上涨7.64点，涨幅1.04%。