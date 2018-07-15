韩美商定推迟“警戒王牌”联合空中演习

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韩国国际广播电台报道：正在新加坡出席第5届东盟防长扩大会议（ADMM-Plus）的韩美国防部长商定，将推迟原定于12月举行的“警戒王牌”(Vigilant Ace)年度大规模联合空中演习。此前，韩美已推迟多项联合军演，部分指挥官对战斗准备态势可能受到影响表示忧虑。在此背景下，美国国防部依然决定推迟这项北韩最为敏感的大规模联演。据美国国防部介绍，推迟演习是为了支持美北无核化谈判所作的努力之一，为使美北利用所有机会继续进行谈判而做出了上述决定。美国国防部称，随着韩美国防部长推迟联合空中演习，韩美双方正在调整旨在维持韩美军战斗应对态势的演习计划，双方将为此保持密切合作。今年6月美北首脑在新加坡举行会谈后，韩美曾中断“乙支自由卫士”（UFG）联演和韩美海军陆战队联演，此次是韩美再次中断演习。韩美于2015年首次举行“警戒王牌”联合空中演习。北韩核危机达到高潮的去年12月，美国同时派遣F-22和F-35等最新战略武器参加该项演习，同时韩国也派遣F-15K和F-4等230多架战斗机和支援机参演，是历来规模最大的一次“警戒王牌”演习。韩美原计划今年也开展大规模演习，曾计划派遣1.2万余名韩美士兵参加。