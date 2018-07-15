“限韩令”后中国最大规模的团体游客访韩

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韩国国际广播电台报道：中国因韩国部署“萨德”系统而采取“限韩令”措施以后，日前有迹象显示，中国赴韩团体游客正呈现增加趋势。据报道，韩亚航空公司日前招揽了中国韩雅化妆品公司的600多名员工赴韩旅游，他们一行搭乘韩亚航空班机访问韩国。据韩亚航空公司介绍，韩雅位于北京、上海、杭州等中国16座城市的公司员工于本月19日或20日至24日访问韩国。他们走访首尔明洞、东大门、江南地区的化妆品市场进行考察，并举行化妆品研讨会。据悉，这批中国韩雅化妆品公司员工还将访问新罗、SM、新世界等韩国各大免税店。韩亚航空方面介绍说，这批中国团体游客是中国政府采取“限韩令”之后规模最大的一次。2008年成立的韩雅化妆品公司负责制造和销售化妆品。该公司针对中国市场，按照中国市场的特性展开营销战略。在公司成立3年后，其营业额就突破了300亿韩元。自中国去年3月开始采取“限韩令”之后，赴韩中国团体游客受阻，韩国百货商店和免税店等流通业界以及旅游业受到了较大影响。之后，中国政府在北京、山东等中国6个省份和直辖市解除了赴韩团体旅游禁令，但是附加了禁止中国团体游客利用乐天旗下机构等限制条件，致使赴韩中国团体游客并没有呈现明显增加势头。