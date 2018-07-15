文在寅总统国政支持率跌至60.4% 连续三周下跌

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韩国国际广播电台报道：据22日发布的一项调查结果显示，文在寅总统的国政支持率连续三周下跌，跌至60.4%。民调机构Realmeter受tbs委托，于本月15日至19日针对全国2505名成年男女进行的民意调查结果显示，文在寅总统的国政支持率为60.4%，比前一周下跌1.5个百分点。对文在寅总统履职给予负面评价的受访者达33%，比前一周上升1.6个百分点。据Realmeter介绍，大邱、庆尚北道、釜山、蔚山、庆尚南道、京畿道、仁川等地区、30岁至50岁年龄段、无业者、蓝领、个体户、无支持党派人员、靠近中立的保守派以及保守派对文在寅总统的支持率有所下降，湖南地区、20岁年龄段、家庭主妇、白领和进步派对文在寅总统的支持率有所上升。在政党支持率方面，共同民主党支持率为42.7%，下跌2.1个百分点，自由韩国党支持率为20.8%，上升1.5个百分点，正义党支持率为8.7%，下跌0.8%， 正未来党支持率和民主和平党支持率分别为6.4%和3.2%，分别上升0.3个百分点和1个百分点。本次调查可信任度为95%，标本误差为正负2.0个百分点。详细内容可在Realmeter或中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。