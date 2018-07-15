南北韩22日举行森林合作会谈

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韩国国际广播电台报道：南北韩森林合作会谈22日在南北韩共同联络事务所举行。南北韩上周在高级别会谈中，就举行森林合作会谈达成了协议。这是继今年7月在板门店“和平之家”举行森林合作会谈后，南北韩第二次举行该领域会谈。22日上午10时05分到10时29分，南北韩双方举行了全体会议，之后11时35分到12时24分，双方进行代表工作会晤。午餐后，双方继续就松材线虫病共同防治等事宜举行会谈。据悉，山林厅山林产业政策局局长林尚燮和北韩国土环境保护省山林总局副局长崔奉焕（音）于下午1时28分到1时40分进行了代表会晤。南北韩在上周的高级别会谈中商定，在此次森林合作会谈中，就松材线虫病防治、苗圃现代化建设、生态系统保护和恢复等问题进行讨论。实际上，北韩山林面积中有30%处于荒废状态。韩国山林厅次长朴钟虎在会谈前表示，这次会谈旨在履行《板门店宣言》，双方将谋求实际性的协作方案，争取取得实际的效果。韩方代表团团长为韩国山林厅次长朴钟虎，团员包括山林厅山林产业政策局局长林尚燮和统一部科长金勋儿（音），北韩代表团团长为北韩国土环境保护省山林总局副总局长金城浚，团员包括北韩国土环境保护省山林总局副局长崔奉焕（音）和北韩民族经济合作委员会参事孙知明。