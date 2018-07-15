国会政治改革特委会24日举行首次会议 商讨改编选举制度

韩国国际广播电台报道：国会政治改革特委会正式启动，于24日举行了首次全体会议。政治改革特委会将重点讨论实行“连动型比例代表制”和“中型和大型选举区”等改编选举制度问题。朝野已就今年年底以前完成政治改革达成协议，但特委会的实际活动时间仅余两个多月，因时间紧凑，特委会的活动期限将会推迟至明年。此前今年7月26日，国会全体会议通过政治改革特委会成立案，朝野围绕各党在特委会中的委员人数出现分歧，到本月18日才组成了特委会。政治改革特委会委员长由正义党议员沈相奵担任，全体特委会委员人数为18人。