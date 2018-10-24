10月24日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1151.60，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.18。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1112.00，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.88。10月24日韩国综合股价指数（KOSPI）以2097.58点收盘，下跌8.52点，跌幅0.40%。科斯达克指数（KOSDAQ）以699.29点收盘，下跌19.71点，跌幅2.74%。