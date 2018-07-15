首尔所有中小学2021年起免费提供绿色伙食

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韩国国际广播电台报道：首尔所有中小学将从2021年起免费提供绿色伙食。首尔市29日上午在首尔市厅召开的记者会上表示，将从2021年开始，把目前在首尔地区小学和初中提供的免费绿色伙食范围扩大到首尔地区所有320个高中。届时，不管公立学校还是私立学校，特殊高中还是普通高中，首尔市所有学校都将免费提供绿色伙食。首尔市计划，首先从明年起在首尔中区、城东区和东大门区等9个区的96所高中试点提供免费伙食。试点第一年，将向2.4万余名高中三年级学生免费提供伙食。随后每年扩大支援规模，2021年起向1302所中小学的93万余名学生免费提供伙食。在一年达7000亿韩元的免费伙食项目费用中，首尔市教育厅将负担50%的费用，另外30%和20%的费用将由首尔市和各自治区分别负担。通过此项措施，首尔市预计将可减轻其间另行申请伙食费支援的3.9万余名低收入阶层学生的心理压力，且每户家庭每名高中生的伙食费每年将减少80万韩元左右。首尔市还计划将绿色饮食材料的使用比重提高至70%，并计划在整体上改善伙食质量。首尔市长朴元淳表示，自2011年首次提供免费伙食后时隔10年，首尔市所有学生将可享用免费绿色伙食，日后将根据计划，继续扩大提供免费伙食的学校范围。