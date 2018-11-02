11月2日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.22，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.60。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.98，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.36。11月2日韩国综合股价指数（KOSPI）以2096.00点收盘，上涨71.54点，涨幅3.53%。科斯达克指数（KOSDAQ）以690.65点收盘，上涨33.19点，涨幅5.05%。