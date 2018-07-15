文在寅下周出席东盟系列会议和APEC会议

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统将于下周相继访问新加坡和巴布亚新几内亚，出席东盟与韩中日(10+3)领导人会议等东盟系列会议和亚太经合组织(APEC)领导人会议。韩国青瓦台发言人金宜谦在5日召开的新闻发布会上表示，文在寅总统13日至18日对上述两个国家进行访问。首先，文在寅总统将于13日至16日访问新加坡，出席韩国与东盟领导人会议、东盟与韩中日(10+3)领导人会议以及东亚峰会等东盟系列会议。文在寅总统将在东盟系列会议中介绍韩国的新南方政策，并展现韩国对扩大地区贸易投资以及东亚共同体发展的合作意志。此外，文在寅总统还将介绍韩国为实现韩半岛无核化以及构建永久和平机制所作的努力，并呼吁国际社会提供支持。在结束对新加坡的访问后，文在寅总统将前往巴布亚新几内亚，出席17日至18日举行的第26届亚太经合组织领导人会议。金宜谦表示，本届亚太经合组织领导人会议以“把握包容性机遇，拥抱数字化未来”（Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future）为主题，文在寅总统将在本届会议中，介绍其最近发表的“大家一起过上好日子”的创新性包容远景规划。