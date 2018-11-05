11月5日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1143.16，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.56。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1103.84，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.32。11月5日韩国综合股价指数（KOSPI）以2076.92点收盘，下跌19.08点，跌幅0.91%。科斯达克指数（KOSDAQ）以691.94点收盘，上涨1.29点，涨幅0.19%。