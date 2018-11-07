11月7日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1142.55，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.17。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1103.25，1元人民币兑韩币的汇率是1比153.97。11月7日韩国综合股价指数（KOSPI）以2078.29点收盘，下跌11.33点，跌幅0.54%。科斯达克指数（KOSDAQ）以682.54点收盘，下跌9.01点，跌幅1.30%。