11月9日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.04，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.60。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1008.56，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.36。11月9日韩国综合股价指数（KOSPI）以2086.09点收盘，下跌6.54点，跌幅0.31%。科斯达克指数（KOSDAQ）以687.26点收盘，下跌6.38点，跌幅0.92%。