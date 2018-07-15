韩国回赠北韩200吨济州岛柑橘

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韩国国际广播电台报道：韩国向北韩回赠了200吨济州岛柑橘，作为此前金正恩在平壤首脑会谈时期向韩方赠送松茸的回礼。搭载济州岛柑橘的韩军运输机已于11日分两批前往平壤。截至12日，韩方利用这一方式将200吨济州岛柑橘运往北韩。韩国青瓦台表示，柑橘是北韩居民平时很难尝到的韩国水果，目前正好应季，因此选择了柑橘作为回礼。济州岛也是北韩国务委员长金正恩外祖父的故乡，济州岛汉拿山是金正恩回访韩国时很可能前往的地方。韩国统一部次官千海成此次也随同运输柑橘的工作人员一同前往北韩，对此有观点认为，南北韩或以此为契机，全面讨论金正恩委员长访韩事宜。但青瓦台高层官员在接受KBS电话采访时表示，回赠北韩柑橘与南北韩讨论金正恩委员长访韩事宜毫无关系。政府和执政党有关人士也称，回赠北韩柑橘的目的只是为了继续维持南北韩良好关系，也是对北韩赠送松茸的回礼。另据报道，自由韩国党谴责政府向北韩赠送柑橘称，政府此举是为了给对北韩制裁设漏洞。但青瓦台表示，根据讨论结果，向北韩赠送柑橘并不以盈利为目的，因此与对北韩制裁没有关系。据悉，此次韩国向北韩赠送的200吨济州岛柑橘的价格约为5亿韩元，同北韩赠送韩方的松茸的市场价格相当。