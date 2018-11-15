11月15日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1154.86，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.54。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1115.14，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.22。11月15日韩国综合股价指数（KOSPI）以2088.06点收盘，上涨20.01点，涨幅0.97%。科斯达克指数（KOSDAQ）以681.38点收盘，上涨9.82点，涨幅1.46%。