11月16日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.75，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.99。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.25，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.71。11月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2092.40点收盘，上涨4.34点，涨幅0.21%。科斯达克指数（KOSDAQ）以690.18点收盘，上涨8.80点，涨幅1.29%。