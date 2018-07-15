文在寅总统以亚太经合组织峰会为契机与多国领导人进行双边会谈

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韩国国际广播电台报道：正在巴布亚新几内亚出席亚太经合组织（APEC)峰会的文在寅总统17日上午与各国领导人相继举行双边会谈。当天，文在寅总统先与今年亚太经合组织峰会东道国巴布亚新几内亚总理奥尼尔举行会谈。两位领导人就扩大能源和港湾等基础设施领域交易和投资的方案、以及加强太平洋地区海洋和水产领域合作的方案进行讨论。文在寅总统在会谈中介绍近期韩半岛局势，并呼吁巴布亚新几内亚对韩半岛为实现无核化、以及构建和平机制所作的努力继续予以支持与关注。奥尼尔表示，巴布亚新几内亚天然资源很丰富，且旅游资源开发潜力也很大，并对韩国的专业能力、以及韩国对巴布亚新几内亚投资表示期待。随后，文在寅总统与澳大利亚总理莫里森举行首脑会谈，就加强经济合作，扩大人员交流的方案进行讨论，且对包括韩半岛在内的地区安全问题广泛交换意见。文在寅总统表示，澳大利亚所构想的印度太平洋战略和韩国政府的新南方政策目标一致，并对双方通过合作产生协同效益表示期待。另外，文在寅总统还将与中国国家主席习近平举行第四次韩中首脑会谈。预计文在寅总统和习近平主席就第二次美北首脑会谈相关事宜交换意见，同时，还对作为促进北韩完全无核化的方案，放宽对北韩制裁的问题进行讨论。