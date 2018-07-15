韩中两国举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：正在巴布亚新几内亚出席亚太经合组织（APEC)峰会的韩国总统文在寅17日与中国国家主席习近平举行首脑会谈时表示，东北亚和平与繁荣符合韩中两国战略意义，希望两国为发展双边关系以及构建韩半岛和平机制保持密切合作。文在寅总统称，今年韩半岛开启前所未有的和平时代，并对习近平主席与金正恩委员长举行三次首脑会谈，为改善韩半岛局势发挥建设性作用表示了感谢。文在寅总统称，在韩国有“根深之木，风亦不扤”之说，而在中国有“根固而枝叶荣”的说法。目前，韩中关系像根深之木一样的非常牢固，希望两国推动双边关系继续向前发展，实现“枝荣”。文在寅总统表示，中国不断取得成功和发展，国际地位得到显著提升。去年12月举行韩中首脑会谈后时隔11个月，两国贸易投资和人员交流大幅增加，韩中关系迅速得到恢复。此外，文在寅总统还希望韩中两国共同应对雾霾等问题，并为此保持密切合作。中国国家主席习近平首先在发言中称，在韩中关系和韩半岛局势问题上，这一年是十分重要的一年。其间，两国付出了很大努力，也取得了很大成果。习近平主席称，韩中正在履行双方达成的协议的项，两国关系也将会取得稳步发展，这为稳定韩半岛局势发挥了巨大作用，本人对此感到非常高兴。习近平主席表示，韩中两国均保持着力促韩半岛和平与稳定、维护公平公正的国际秩序的立场，以此推动两国关系朝着正确的方向发展，加强战略沟通符合两国的共同利益。