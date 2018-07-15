工作岗位成韩国人最大烦恼

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韩国国际广播电台报道：调查结果显示，三分之一的韩国人最为担心的是工作岗位。韩国保健福祉部20日发表的《2018年度社会保障国民认知调查》结果显示，36%的应答者认为，目前最大的烦恼为“工作岗位”，17%的应答者回答“健康”，15%的应答者回答“老年生活”。另外，对100名专家进行的调查结果显示，69%的专家认为韩国人最为担心的是“工作岗位”，另有50%的专家认为5年后韩国人最为担心的还是“工作岗位”。在老年生活方面，51%的应答者称，自己正在进行养老准备，60%的应答者称，进行养老准备的方法为国民年金。在没有进行养老准备的人群中，30-50岁年龄段者称，今后将进行养老准备。而60岁以上年龄段中，71%的人表示没有能力进行养老准备。应答者对自己生活的满意度给出了6.6分（满分10分），其中20多岁年龄段最高，为6.88分，其余为30岁年龄段6.73分，40岁年龄段6.6分，50岁年龄段6.71分，60岁以上6.19分。另有80%的应答者赞成扩大社会保障政策，但仅有32%的应答者愿意为其多支付税金和保险费。本次调查是韩国保健社会研究院针对全国20岁以上的1000名一般民众及100名有关方面专家通过面谈和电子邮件的方式实施的。