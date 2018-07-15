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经济
第三季度韩国家庭负债突破1500万亿韩元
Write: 2018-11-21 14:12:03
/
Update: 2018-11-21 14:38:37
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韩国国际广播电台报道：韩国家庭负债突破1500万亿韩元，创历来最高纪录。虽然增加速度略有放缓，但住宅抵押贷款仍未减少。
据韩国银行21日发布的“2018年第三季度家庭贷款”资料显示，截至9月底，家庭贷款为1514.4万亿韩元，同比增加22万亿韩元。但贷款增加速度有所放缓，第三季度家庭贷款增加额是2014年第三季度以后的最低值。
韩国银行评价说，得力于政府推行遏制家庭贷款政策，金融圈的家庭贷款增势有所减慢，但家庭贷款增加率仍高于家庭收入增加率。
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