11月21日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.38，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.08。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1110.82，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.80。11月21日韩国综合股价指数（KOSPI）以2076.00点收盘，下跌6.58点，跌幅0.32%。科斯达克指数（KOSDAQ）以695.28点收盘，上涨4.47点，涨幅0.65%。