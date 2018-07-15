联合国强迫失踪问题委员会谴责日本解决慰安妇问题不当

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韩国国际广播电台报道：联合国强迫失踪问题委员会（CED）谴责日本称，日本对慰安妇受害者的补偿不充分，且没有为正确了解失踪慰安妇受害者实际情况作出努力。联合国强迫失踪问题委员会在当地时间20日发布的一份报告中指出，无论失踪的慰安妇受害者在何时失踪，都非常希望了解她们的命运和当时的处境，希望看到日本的调查结果。报告还再次敦促日本向慰安妇受害者提供适当的补偿，实现正义。日本政府本月5日至6日接受了联合国强迫失踪问题委员会关于强迫失踪者问题的审议。委员会在审议报告中提出了37个劝告事项，其中包括慰安妇问题。报告指出，日方对可能失踪的慰安妇受害者人数的统计信息并不充分。报告还对可能有部分慰安妇受害者被强行堕胎表示忧虑。此外，联合国强迫失踪问题委员会还对有报道称日本政府拒绝接受堕胎问题调查以及试图掩盖慰安妇问题表示忧虑。另外，委员会还对日本并未根据《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》向慰安妇受害者提供适当和充分的补偿及日方主张根据2015年签署的韩日协议，慰安妇问题已经得到“最终、不可逆转的解决”表示遗憾称，这是否认应该知道真相的受害者权利的行为。在联合国强迫失踪问题委员会发布上述报告后，日本政府通过驻日内瓦代表部，向联合国人权事务高级专员办事处(OHCHR)提出强烈抗议。