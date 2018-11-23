11月23日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.08，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.23。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1110.52，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.93。11月23日韩国综合股价指数（KOSPI）以2054.75点收盘，下跌15.20点，跌幅0.73%。科斯达克指数（KOSDAQ）以698.14点收盘，下跌8.25点，跌幅1.19%。