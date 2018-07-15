南北韩26日起讨论铁路联合调查日程 或本周后半周启动调查

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韩国国际广播电台报道：随着联合国安理会对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免，南北韩或将在本周后半周启动铁路联合调查项目，推进北韩铁路现代化。韩国统一部官员表示，南北韩26日起讨论铁路联合调查日程后，将立即启动相关工作。这位官员还表示，根据规定，需在越过军事分界线的48小时前通报管理非军事区（DMZ）的联合国军司令部，考虑到这一点，南北韩或将从本周后半周起展开联合调查。南北韩将首先对连接开城和新义州的京义线展开联合调查。韩方列车将搭载6辆客车前往北韩，随后北韩列车将搭载这6辆客车在铁路上移动。在此过程中，南北韩联合调查团将仔细检查轨道状态、铁路区段内的隧道以及火车站设施等情况。在结束京义线区段的调查后，南北韩将对连接金刚山和豆满江（中国称图们江）的东海线区段展开联合调查。预计整体调查时间约为15天。除联合国安理会之外，美国也对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免。韩美20日在华盛顿举行首次工作小组会议，就美国提供制裁豁免的方案进行了讨论，美方对此表示全力支持。连接南北韩铁路和道路等是南北韩首脑在4.27《板门店宣言》中达成的协议。双方原计划从今年7月底开始展开联合调查，但因美国的阻止而拖延到现在。