文在寅总统国政支持率为52% 创执政以来新低

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韩国国际广播电台报道：据26日发布的调查结果显示，文在寅总统国政支持率连续8周下降，再创执政以来新低。共同民主党支持率也随之下滑，降至1年9个月来的最低值。舆论调查机构Realmeter受CBS委托，于19日至23日针对全国2505名选民进行问卷调查，结果显示，对文在寅总统履行国政持积极看法的受访者占比52.0%，比前一周下降了1.7个百分点，时隔10周打破9月第二周平壤南北韩首脑会谈之前的最低值（53.1%）。持否定看法的受访者占比42.4%，增加3.1个百分点。文在寅总统的国政支持率在9月平壤南北韩首脑会谈之后一度上升至65.3%，之后连降8周，共跌13.3个百分点。分析认为，受“恵庆宫金氏”事件、统计厅第三季度家庭动向结果发表及收入两极化加重等经济、民生指标恶化影响，文在寅总统的国政支持率出现明显下降。在政党方面，共同民主党的支持率也随之连降8周，跌至39.2%，下降了1.3个百分点。自由韩国党的支持率则连升8周，涨至22.9%，上升了1.2个百分点，达到2016年10月第四周“崔顺实平板电脑”事件被揭发后（25.7%）的最高值。正义党的支持率为8.8%，下降了0.6个百分点，正未来党的支持率为6.0%，上升了0.2个百分点，民主和平党为2.2%，上升了0.2个百分点。无党派支持率为18.4%，上升了0.3个百分点。此次调查的可信赖度为95%，标准误差为±2.0个百分点，详细内容可参阅Realmeter或中央选举舆论调查审议委员会网站。