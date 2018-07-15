文在寅27日前往捷克、阿根廷和新西兰 将出席G20峰会

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统27日启程前往捷克、阿根廷和新西兰进行为期8天的访问。文在寅27日下午在首尔机场搭乘空军一号专机启程前往此行的首站捷克布拉格。文在寅将在布拉格同捷克总理巴比什举行首脑会谈，并与当地韩侨进行恳谈，对他们予以激励。29日，文在寅将启程前往此行第二站、此次20国集团（G20）峰会东道国阿根廷进行为期三天的访问。文在寅计划向20国集团领导人介绍韩国政府“包容国家蓝图”，并呼吁各国领导人对韩半岛和平提供支持。据韩国青瓦台介绍，文在寅和美国总统特朗普正推进在20国集团峰会期间举行双边会谈。青瓦台高层官员表示，虽然特朗普在阿根廷停留的时间较短，两位领导人难以举行会谈，但双方正为举行会谈尽最大努力。若会谈得以举行，将成为两位领导人就第二次美北首脑会谈等韩半岛相关问题交换意见的良好契机。以20国集团峰会为契机，文在寅还将与阿根廷、荷兰、南非首脑分别举行双边会谈，呼吁他们对韩半岛和平提供支持，并与各方讨论实际合作方案。在结束20国集团峰会后，文在寅将于12月2日至4日对新西兰进行国事访问，会见新西兰总督帕齐·雷迪（Patsy Reddy），并同新西兰总理杰辛达·阿德恩举行首脑会谈。随后，文在寅将同旅居新西兰的韩侨进行恳谈。文在寅将于12月4日结束对捷克、阿根廷和新西兰三国访问，返回韩国。