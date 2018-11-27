11月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1149.26，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.70。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.74，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.46。11月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2099.42点收盘，上涨16.40点，涨幅0.79%。科斯达克指数（KOSDAQ）以700.67点收盘，上涨5.31点，涨幅0.76%。