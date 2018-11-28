11月28日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1146.21，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.19。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1106.79，1元人民币兑韩币的汇率是1比153.99。11月28日韩国综合股价指数（KOSPI）以2108.22点收盘，上涨0.42点，涨幅0.42%。科斯达克指数（KOSDAQ）以700.12点收盘，上涨0.55点，涨幅0.08%。