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经济

11月30日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Write: 2018-11-30 15:59:34

11月30日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1140.82，1元人民币兑韩币的汇率是1比169.64。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.58，1元人民币兑韩币的汇率是1比153.50。

11月30日韩国综合股价指数（KOSPI）以2096.86点收盘，下跌17.24点，跌幅0.82%。科斯达克指数（KOSDAQ）以695.76点收盘，上涨0.28点，涨幅0.04%。
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