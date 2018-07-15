韩国与阿根廷签署打工度假签证协定

韩国国际广播电台报道：韩国外交部表示，韩国驻阿根廷大使林起模11月27日与阿根廷外交部长福列共同签署了《韩阿打工度假签证协定》。根据该协定，年龄在18-30周岁的韩国青年可申请打工度假签证，在阿根廷居留一年，开阔眼界，同时还可从事短期工作。该协定自签署日起60天后生效。外交部评价说，该协定将帮助韩国青年以阿根廷作为进入南美洲的桥头堡，具有重大的意义。