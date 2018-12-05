12月5日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1133.59，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.32。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1094.61，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.10。12月5日韩国综合股价指数（KOSPI）以2101.31点收盘，下跌13.04点，跌幅0.62%。科斯达克指数（KOSDAQ）以701.12点收盘，下跌7.51点，跌幅1.06%。