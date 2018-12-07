12月7日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.09，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.94。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.91，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.66。12月7日韩国综合股价指数（KOSPI）以2075.76点收盘，上涨7.07点，涨幅0.34%。科斯达克指数（KOSDAQ）以685.33点收盘，上涨6.95点，涨幅1.02%。