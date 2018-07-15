25%施行周52小时工作制的企业工时超时

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韩国国际广播电台报道：调查结果显示，有25%施行“周最长52小时工作制”的企业工作时间仍然超过法定时限。另有7成企业因根据“周最长52小时工作制”缩短了劳动时间，造成管理及工资负担加剧，企业经营出现困难。这些企业要求扩大“弹性工作制”，以应对眼前的困境。大韩商工会议所11日针对7月起缩短工时的317家企业进行的问卷调查结果显示，24.4%的企业每周工作时间仍然超过52小时，这个结果比雇佣劳动部8月发布的结果高出8个百分点。大韩商工会议所认为，这个结果能够说明“周最长52小时工作制”仍然没能落实到位。在此次调查中，另有71.5%的被调查企业在经营中遇到困难。这些困难主要来自“管理工作时间”（32.7%）、“交货日期及R&D”（31.0%）、“人员工资增加”（15.5%)、“工作强度加大”（14.2%）及“劳资交流减少”（6.6%）。59.3%的企业认为“加强工作时间管理”是克服目前困难的最佳应对方法，其后依次为“施行弹性工作制”（46.3%）、“招聘新职员”（38.3%）和“引入自动化设备”（19.5%）。在制度方面，48.9%的企业认为有必要引入“弹性工作制”，倾向于“选择工作时间制”和“裁量工作制” 的企业各占49.7%和17.4%。大韩商工会议所指出，中小企业应对危机和困难的能力要远低于大企业及骨干企业，政府不能拖延，应深入了解情况，积极采取措施，解决问题。