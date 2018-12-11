12月11日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1149.36，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.96。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.84，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.60。12月11日韩国综合股价指数（KOSPI）以2052.97点收盘，下跌0.82点，跌幅0.04%。科斯达克指数（KOSDAQ）以661.01点收盘，下跌9.38点，跌幅1.40%。