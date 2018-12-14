12月14日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.58，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.35。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1111.02，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.95。12月14日韩国综合股价指数（KOSPI）以2069.38点收盘，下跌26.17点，跌幅1.25%。科斯达克指数（KOSDAQ）以666.34点收盘，下跌15.44，跌幅2.26%。