韩方调查团结束东海线铁路调查返韩

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韩国国际广播电台报道：南北韩为期18天的京义线和东海线北韩区段铁路联合调查17日全部结束。本月8日前往北韩参与东海线北韩区段铁路联合调查的韩方调查团28人17日完成调查任务，先搭乘列车抵达江原道元山后，从元山搭乘大巴，于当天下午1时40分许越过军事分界线，返回韩国。韩方调查团搭乘大巴对金刚山至安边区段展开调查后，从安边站开始搭乘列车对安边至豆满江（中国称图们江）站区段进行了调查，总调查距离达800公里。这是韩半岛分裂以来，韩方列车首次在这一区段运行。此次调查也成为韩方亲自查看东海线北韩区段铁路情况的良好契机。韩方调查团共同团长、国土交通部铁道建设科长林钟一（音）在东海线南北韩出入境办公室向记者表示，东海线铁路的状态与京义线状态类似。我们在8天时间里，以30公里的时速对800公里区段进行了调查，重点调查了路基、轨道、桥梁、隧道以及系统等情况。经调查，东海线金刚山至安边区段的桥梁和约10公里区段的隧道十分老旧，据技术人员介绍，目前列车无法在该区段运行。南北韩通过此次联合调查，为推进南北韩首脑达成协议的铁路连接及现代化项目迈出了实质性一步。随着铁路联合调查已经结束，预计南北韩将加速准备26日在开城板门站举行的开工仪式。