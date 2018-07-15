南北韩人预期寿命差距拉大

韩国国际广播电台报道：韩国人与北韩人的预期寿命差距正逐渐拉大。韩国统计厅发布的北韩主要统计指标显示，2017年北韩人的预期寿命为男性66.3岁、女性73.1岁，这个数字分别比韩国人的预期寿命短13.2岁和12.5岁。根据统计厅的数字，1993年，南北韩人的预期寿命差距不大，分别为男性1.9岁和女性3.2岁。但进入上世纪90年代后半期，北韩人的预期寿命逐渐缩短，南北韩人差距也拉大到10岁以上，并呈逐年加大的趋势。另外，以2017年为基准，北韩的人口为2501万人，相当于韩国一半的水平。