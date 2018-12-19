12月19日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1144.68，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.44。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1105.32，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.12。12月19日韩国综合股价指数（KOSPI）以2078.84点收盘，上涨16.73点，涨幅0.81%。科斯达克指数（KOSDAQ）以672.08点收盘，上涨12.41点，张幅1.88%。